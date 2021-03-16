ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب.. ويجب تحسين الملاعب الأفريقية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سعادته بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وسيطروا على مجريات اللقاء تمامًا.


وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب، وكان يستحق الفوز، لكن عدم التوفيق حرم الفريق من الحصول على النقاط الثلاث، وهذه هي كرة القدم.


وأكد أنه شعر بحماس وجدية لاعبي الأهلي قبل المباراة، حيث تعاهدوا على تحقيق الفوز، موجهًا الشكر لكل اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال اللقاء، واللعب بشكل قوي على أرضية ملعب صعبة.


وطالب مدير الكرة بالأهلي بضرورة تحسين جودة الملاعب الإفريقية، في بطولة دوري الأبطال، التي تعتبر المسابقة الأهم على مستوى القارة، مؤكدًا أن الفريق تعامل بشكل جيد مع أرضية الملعب، والأجواء اليوم ساعدت اللاعبين على تقديم أداء جيد، بعكس الأيام السابقة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.


وأوضح عبد الحفيظ أن ملعب الشهداء الذي احتضن اللقاء من النجيل الصناعي وتم إنشاؤه منذ 16 عامًا، ويحتوي على أرضية ترابية، تؤثر على اللاعبين في حالة ارتفاع درجات الحرارة.


وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق لا يزال لديه مواجهات مهمة أمام المريخ السوداني ثم سيمبا التنزاني من أجل الصعود لدور الثمانية، ولا بد من التركيز واللعب بقوة من أجل تحقيق الفوز.


وأكد عبد الحفيظ أن شخصية الأهلي لا تتأثر بغياب أي لاعب، وسيظل الفريق محافظًا على هويته ورغبته في تحقيق الفوز، رغم افتقاد عدد من اللاعبين مثل علي معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر ورامي ربيعة، سواء بسبب الإصابات أو لأسباب أخرى، لكن الفريق يظل محافظًا على شخصيته ورغبته في تحقيق الفوز.


واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته مؤكدًا أن مواجهة فيتا كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريقين كان لديهما نفس عدد النقاط، وأي نتيجة بخلاف الفوز كانت ستصعب الأمور، لكن الأهلي نجح في تقديم مباراة كبيرة وحقق الانتصار بثلاثية نظيفة، وسيتم غلق صفحة المباراة، والاستعداد للمباريات المقبلة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ: قرعة دوري أبطال أفريقيا متزنة ونسعى لحسم التأهل مبكرا

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

سيد عبد الحفيظ: لن نعاقب كهربا .. ونواجه حربا من سيمبا

سيناريوهات الإقصاء للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

عبدالحفيظ: أغلقنا صفحة الإسماعيلي للتركيز في مواجهة «فيتا كلوب»

سيد عبدالحفيظ: جاهزون لمواجهة فيتا كلوب وهدفنا الفوز

ترشيحاتنا

بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد

بريطانيا تحظر دخول الوافدين إليها من دولتين خليجيتين

سوريا.. قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن الطلاب

خلال يوم.. السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا

تفاصيل خطة التعليم العالي لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية

شوبير يتغزل في أداء الأهلي أمام فيتا كلوب ويوجه رسالة لـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة