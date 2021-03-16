أسامة فيصل في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وتقام مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي ان سبورتس 4.









وجاء التشكيل الرسمي للزمالك كالتالي :









حراسة المرمي : محمود جنش









خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة









خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي







