يحذر من الاستهتار.. أحمد موسى: هقدم على التطعيم أول ما يجي دوري هاخده

طالب الإعلامي أحمد موسى، المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة؛ خاصةً أن بعض دول أوروبا بدأت في دخول المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس.





وحذر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، من الاستهتار بانتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك العديد من الحالات التي تعالج في المنازل؛ قائلا: «ليه نعرض أنفسنا للخطر ونزود الأعداد ونضغط علي الجهاز الطبي في مصر».





وتابع موسى «ياريت نلتزم بالكمامة خاصة أن العالم يواجه مشكلة توفير لقاحات كورونا»، منوها بأن الدولة فعلت المطلوب منها لمواجهة الفيروس والأمر متروك للمواطن بالالتزام.





واستنكر موسى، حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، مشيرا إلى أنه لا أحد يجبر أحدًا على التطعيم بلقاح فيروس كورونا.





وأعلن موسى، أنه سوف يقدم على لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، مرددا: «هقدم على التطعيم أول ما يجي دوري هاخده».