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رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر يتأهل إلى نصف النهائي بثلاثية في العين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:57 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تأهل فريق النصر إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العين بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك.


أنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف، سجله النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.


وفي الدقيقة 72 سجل نور الدين أمرابط  هدف النصر الثاني، قبل أن يختتم سامي خليل النجعي أهداف العالمي في الدقيقة 83.


ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الفيصلي، في الدور نصف النهائي.


وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:


برادلي جونز - سلطان الغنام - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - عبد الرحمن العبيد - علي الحسين - عبد المجيد الصلهيم - بيتروس - عبد الفتاح عسري - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله.


بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:


وليد عبد الله - سامي النجعي - عبد العزيز الدوسري - عبد الله الخبيري - مختار علي - أسامة الخلف - علي لاجامي - يحيى الشهري.
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