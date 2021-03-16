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مرأة

هاني الناظر يحدد موعد انتهاء فيروس كورونا من العالم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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نهى هجرس
نشر الدكتور هاني الناظر، اخصائي أمراض الجلدية والتجميل، منشورا جديدا من خلال حسابة الرسمي على الفيسبوك، اكد خلاله على اهمية اتخاذ طرق الوقاية ضد فيروس كورونا.


واضاف هاني الناظر، نقول كمان لمن لم يدرك الحقائق العلمية التي اوضحناها منذ البداية حول طبيعة فيروس كورونا .. هذا الفيروس مثله مثل فيروسات الانفلونزا ينشط مع الخريف ويستمر خلال الشتاء والربيع  ويقل نشاطه في ايام الصيف الحارة حيث تزداد عدد ساعات سطوع الشمس وشدتها ليصبح فيروس موسمي سنوي.

وتابع، ومن المتوقع ان تكون لقاحاته مثل لقاحات الانفلونزا لقاحات موسمية ايضا تعطي مع بداية الخريف من كل عام للوقاية  …وباذن الله يشهد الصيف القادم انخفاض كبير في عدد الاصابات بهذا المرض ومع التوسع في تطعيم سكان الكرة الارضية نامل ان تكون الاصابات الشتاء القادم اقل بكثير جدا من هذا الشتاء.

وهكذا عام بعد عام حتي تصبح اعداد الاصابه السنوية به مثلها مثل الانفلونزا الموسمية .. وسوف تظل الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية المستمرة هي خطوط الدفاع الاولي ضد هذا الفيروس وجميع انواع فيروسات الجهاز التنفسي الاخري .. ولسوف يظل دائما القادم افضل بمشيئة الله
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