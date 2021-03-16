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أخبار البلد

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ الزراعة قبل رمضان.. تعرف عليها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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شيماء مجدى / عدسة : إبراهيم قنديل
أكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، أن الوزارة طرحت ياميش رمضان، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تتراوح بين ٢٠% و٣٠% استعدادا لشهر رمضان.

وقال "فتحي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن سعر كيلو اللحم البرازيلى ٦٥ جنيها، وكيلو اللحم الموزة بـ 80 جنيهًا، أما الكبدة الطازجة فبــ ١٠٥ جنيهات، والبرازيلى بـ ٦٠ جنيها، مشيرا إلى أن كيلو اللحم المفروم البرازيلي والسوداني بـ ٦٠ جنيها، وكذلك متوفر اللحم الاستيك وجميع أنواع اللحوم. 

وأوضح مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة أن الدواجن المتوفرة بالمنافذ مجمدة ويصل سعر كيلو الفراخ إلى ٣٥ جنيها، والوراك ٣٥ جنيها، أما كيلو البانيه ٦٠ جنيها، والكبد والقوانص ٣٠ جنيها، والشيش طاووق بـ ٦٠ جنيها، منوها بأن طبق السمان ٢ قطعة بـ ٢٥ جنيها، والحمام بـ ٤٥ جنيها ، والبط المسكوفى بـ 40 جنيها، وكيلو الأجنحة بـ 20 جنيها. 

ولفت إلي أن أسعار الأسماك لديهم أقل من الخارج ، فيصل سعر كيلو البلطى بـ 30 جنيها، وأسعار السي فود بـ 60 جنيها، والجمبرى بـ 80 جنيها، أما كيلو الفيليه فيصل سعره إلي 60 جنيها.

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