بعد 10 سنوات من الحرب .. أحمد موسى: الشعب السوري دفع الثمن

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من مشاهد الدمار التي لحقت بسوريا؛ بعد 10 سنوات من الحرب القائمة فيها؛ مرددا: «شايفين وصلوا البلاد لايه .. شايفين البلد اللي مفيهاش جيش حصل فيها ايه».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن سوريا لن تعود الى طبيعتها ولو بعد 100 عام؛ قائلا: « الدمار ده محصلش في العالم غير في اليابان بسبب القنبلة الذرية».





وأشار موسى، أن بداية شرارة خراب سوريا هي بالخروج للتظاهر في الشوارع بسبب سوء الأحوال الاقتصادية؛ منوها أن الخراب الذي وقع عليها جعل الشعب السوري مشردين ولاجئين في بلاد العالم .





وتساءل: هل تنازل بشار على الحكم، هل تحسنت الأوضاع في سوريا؛ ليرد: « بالطبع لأ سوريا دمرت بالكامل والشعب السوري دفع الثمن ».



