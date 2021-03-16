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الصحة تفجر مفاجأة جديدة عن أسباب زيادة إصابات كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:22 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عودة المدارس و التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسبب فى تزايد الأصابات بكورونا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بارتداء الكمامة والتباعد و غسل اليد باستمرار.

ولفت إلى أن مصر بدات فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وكشف أن هناك 22 ألف و 600 شخص حصلوا على لقاح فيروس كورونا.

واشار إلى أن لقاحات كورونا أمنة، ومصر من أوائل الدول التى حصلت على لقاح كورونا من أجل تطعيم المواطنين.

وتابع : أن الفترة المقبلة سيكون هناك توسع فى تطعيمات كورونا، وأكد أن مصر ستستقبل جرعات جديدة من لقاح كورونا ولذلك سيتم توفير اللقاحات لـ أعداد كبيرة من المواطنين.

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