مصر ترسل 3 طائرات تحمل مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان لجمهورية جنوب السودان.





حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلي مطار جوبا الدولي وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان.





من جانبهم أعرب مسئولو الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الإفريقية معربين عن كامل التقدير و الشكر للقيادة السياسية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان.





وفي سياق متصل، أقلعت طائرتي نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى مطار الملك خالد بالرياض محملتين بالمساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية تمهيدا إلى دولة اليمن.





كما أعرب المسئولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصري وعلى أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة اليمني.





تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.