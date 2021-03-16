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رياضة

ريال مدريد يتقدم على أتلانتا بهدف في الشوط الأول بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:54 م
صدى البلد
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محمد السعيد
تقدم فريق ريال مدريد، على نظيره أتلانتا بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف ريال مدريد، من تمريرة خاطئة من حارس أتلانتا استملها مودريتش من على حدود منطقة الجزاء ومررها لـكريم بنزيما الذي سددها في الشباك بسهولة في الدقيقة 34.

وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز -  ناتشو -  راموس - فاران - ميندي  .

.خط الوسط: مودريتش - فالفيردي -كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جورنيور - كريم بنزيما.


يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتلانتا بهدف دون رد، سجله ميندي.
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