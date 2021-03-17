الدلتا التكنولوجية : نهاية الامتحانات غدا.. وبدء الفصل الدراسي الثاني فى هذا الموعد

قالت هدير عاطف المتحدث الرسمي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم غد الخميس الموافق 18 من شهر مارس الجاري .





أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء مباشرة في الفصل الدراسي الثاني ، وذلك يوم الأحد القادم.





وأضافت ، أن نظام الحضور وطريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية ستكون بنفس خطة الفصل الدراسي الأول وكيفية ونظام الحضور به ، والتي تكون بنظام التعليم "الهجين" .





حيث أنه من المقرر تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة للحضور بمقر الكلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة، كما أنه سيتم إجراء الأجزاء العملية داخل المعامل وسط إجراءات احترازية مشددة.





وبالنسبة لباقي الأيام سيتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة، فالطلاب مؤهلون للتعامل عليها والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس.