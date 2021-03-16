رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

تجرع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الليبي حمدي الهوني فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من حمدي النقاز، ليسدد الهوني الكرة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش، ليعلن عن الهدف الأول للترجي.





فوز الترجي جعله يتربع على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليضمن رسميا الصعود إلى ربع نهائي المسابقة القارية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين ليصعب آماله فى بلوغ ربع نهائي البطولة.





ويستعرض صدى البلد فرص صعود نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف.





الزمالك يمتلك نقطتين من أربع مباريات ،ويحتاج الزمالك إلى الفوز فى المباراتين المتبقيتين له فى دور المجموعات، بالفوز أمام مولودية الجزائر على ملعبه ، وأمام تونجيث السنغالي على استاد القاهرة ليصبح رصيد الزمالك 8 نقاط.





كما يحتاج الزمالك إلى سقوط فريق مولودية الجزائر فى المباراتين المتبقيتن بالهزيمة أمام الترجي فى المباراة الأخيرة بتونس و الهزية امام الزمالك بالجزائر ليتبقى رصيد المولودية عند 8 نقاط ليصعد الزمالك بفضل المواجهات المباشرة كونه تعادل بالقاهرة سلبيا وفاز بالجزائر بأي نتيجة.



