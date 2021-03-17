ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المهتمون بالدراسة بأمريكا.. جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية لكيفية الحصول على منح "فولبرايت"..اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
اسلام خالد
ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع  مكتب التايكو بالجامعة وبالتنسيق مع هيئة فولبرايت ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من هيئة "فولبرايت" لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة والإداريين وطلاب الدراسات العليا.

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتهدف الندوة توضيح كافة الشروط الخاصة بمختلف أنواع المنح المقدمة للمصريين فى اطار برامج فولبرايت وذلك  بجميع المجالات.

وتقام هذه الدورة بنظام التعليم عن بعد أونلاين، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال.

كما طلبت الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان الراغبين في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالي : 
https://forms.gle/7eAquohEr2KHVhr69
لضمان الحصول على المادة التعريفية الخاصة ببرامج فولبرايت وللانضمام للقائمة البريدية.

وتقام الندوة اليوم الاربعاء الموافق 17 مارس ٢٠٢١ فى تمام الساعة الخامسة مساءا عن طريق برنامج "Microsoft Team".

- لينك الحضور:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a699cacd55c784f6a8f385a58cd066d1a%40thread.tacv2/1614588187647?context=%7b%22Tid%22%3a%222072880f-f11c-494a-9d47-ff280818f171%22%2c%22Oid%22%3a%22872f566e-0f5c-4ac9-8d29-524f0063b4a7%22%7d


جدير بالذكر أن هيئة فولبرايت هي لجنة للتبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والتي تم إنشاؤها بمقتضي بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949، بهدف تسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سلامة الأغذية فى جائحة كورونا بالطب البيطرى بجامعة بدر.. رابط التسجيل بالصور

بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.. نادى ريادة الأعمال بحلوان ينظم ندوة اونلاين لتكنولوجيا التعليم

14 فبراير .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الـ Microsoft teams

المنصات الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال.. ورشة عمل أونلاين بحلوان

اليوم.. جامعة حلوان تتابع تنفيذ دورة تدريبية حول Microsoft teams

ندوة تعريفية بـ مِنح "فولبرايت الأمريكية" بجامعة طنطا .. الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

أعراض خفية لمرض السكر

بعد عودتها للمقاهي بالمخالفة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

مدرب المولودية: لعبنا بالنار أمام بطل السنغال ونتطلع للمستقبل بأمل كبير

للموظفين.. اعرف قيمة مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

مصطفى محمد آخر الضحايا والنني ضمن القائمة.. أشهر حوادث سرقة نجوم كرة القدم

ندى بسيونى تكشف لصدى البلد عن رأيها فى تعدد الزوجات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور