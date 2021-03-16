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أخبار العالم

أول فيديو.. رد قاس من الدفاعات السورية على العدوان الإسرائيلي بحق دمشق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:35 م
عدوان اسرائيلي علي
عدوان اسرائيلي علي سوريا
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محمود نوفل
بثت وكالة الأنباء السورية سانا مقطع فيديو لقوات الدفاع الجوي السوري أثناء تصديها  لعدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي  في سماء دمشق.


وأفاد مراسل شبكة أخبار سوريا الوطن أن  الأصوات التي سُمعت في محيط دمشق هي لتصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية.


وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا.


وأضافت الوكالة أنه تم اعتراض صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه العاصمة السورية دمشق.


وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن دوي انفجارات قوية سُمعت في محافظة القنيطرة السورية، فيما يرجح أنها بسبب القصف الإسرائيلي.
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