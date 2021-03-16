أول فيديو.. رد قاس من الدفاعات السورية على العدوان الإسرائيلي بحق دمشق

بثت وكالة الأنباء السورية سانا مقطع فيديو لقوات الدفاع الجوي السوري أثناء تصديها لعدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق.









وأفاد مراسل شبكة أخبار سوريا الوطن أن الأصوات التي سُمعت في محيط دمشق هي لتصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية.









وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا.









وأضافت الوكالة أنه تم اعتراض صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه العاصمة السورية دمشق.







