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توك شو

عمان تحظر تطبيق "كلوب هاوس" ومستخدموه غاضبون.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:20 ص
هانف
هانف
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ندى عبد العزيز
حظرت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"، لعدم حصوله على تصريح من الهيئة.

وبحسب قناة بى بى سي، قالت الهيئة" إن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدام الاتصال المرئي عبر الانترنت يجب ان تحصل على تصريح الهيئة".

واعتبر العديد من المغردين، أن حظر تطبيق "كلوب هاوس" يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور العُماني، فيما رحب آخرون بقرار الحظر حتى الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات والعمل حسب القواعد.

ويعد "كلوب هاوس" برنامجًا يعبر عن شبكة اجتماعية للتواصل بين الأفراد والجماعات فقط عن طريق الصوت، حيث يسهل إجراء محادثة صوتية مع الأصدقاء مباشرة دون الحاجة إلى الكتابة.

https://youtu.be/zMG1hLr9zfA
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