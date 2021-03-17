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فن

الشاعر بهاء الدين محمد ينشر فيديو لـ عمرو دياب يغني وسط جمهوره

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:49 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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مصطفى كرم

نشر الشاعر بهاء الدين محمد فيديو للفنان عمرو دياب من احدى الحفلات الفنية التي جمعت بينهما.

وظهر عمرو دياب بالفيديو وهو يغني بالحفلة وسط جمهوره دون الصعود على المسرح  وعلق بهاء الدين محمد على الفيديو: "حالا #بتهزر #الهضبة   Amr Diab "

يذكر أن الهضبة عمرو دياب أحيا إحدى الحفلات الخاصة بالقاهرة، وقدم عددا كبيرا من أبرز أغانيه.

وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء".

يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين.

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