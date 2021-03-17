فيديو جراف.. اللحوم والدواجن والأسماك.. أسعار جميع منتجات وزارة الزراعة

أكد المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، أن الوزارة طرحت ياميش رمضان وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بتخفيضات تتراوح بين ٢٠% و٣٠% استعدادا لشهر رمضان.









وقال "فتحي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن سعر كيلو اللحم البرازيلى ٦٥ جنيها، وكيلو اللحم الموزة بـ 80 جنيهًا، أما الكبدة الطازجة فبــ ١٠٥ جنيهات، والبرازيلى بـ ٦٠ جنيها، مشيرا إلى أن كيلو اللحم المفروم البرازيلي والسوداني بـ ٦٠ جنيها، وكذلك متوفر اللحم الاستيك وجميع أنواع اللحوم.









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