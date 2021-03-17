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فن

بـ الأسود.. إطلالة ساحرة لـ إيمان العاصي في أحدث ظهور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:04 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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محمد بدران

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة لها.

تألقت إيمان العاصي من خلال إطلالة مميزة بملابس باللون الأسود، مع مكياج صاخب وجرئ، وقصة شعر مختلفة لأعلى، وكتبت "حب نفسك عشان تقدر تواصل حياتك"

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.

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