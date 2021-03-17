بـ الأسود.. إطلالة ساحرة لـ إيمان العاصي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة لها.

تألقت إيمان العاصي من خلال إطلالة مميزة بملابس باللون الأسود، مع مكياج صاخب وجرئ، وقصة شعر مختلفة لأعلى، وكتبت "حب نفسك عشان تقدر تواصل حياتك"