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ديني

حكم الشات بين الشاب والفتاة وحدود العلاقة بينهما.. الإفتاء ترد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:09 ص
حكم الشات بين الشاب
حكم الشات بين الشاب والفتاة وحدود العلاقة بينهما
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محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحديث بين الشاب والفتاة سواء في النت أو غير النت يحكم عليه بما يكون ويدور فيه، فإن كان بما يرضي الله فلا حرج، ولو كانت الفتاة صغيرة فعليها ألا تحرق عواطفها لعل وعسى تتعلق بهذا الشاب بزيادة ونحن بشر فقد يصدر منها كلام عاطفي أو ضعف إنساني، فتضع نفسها أمام الباب المفتوح للمعصية.

حدود العلاقة بين المرأة والرجل في العمل
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعامل المرأة والرجل في العمل لا بد أن يقتصر على مطلبات العمل؛ فلا يتكلمان في أي أمر لا يخصه.

وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أن المرأة والرجل في العمل أجنبيان عن بعضهما كالغرباء، فلا يجوز التلامس، ولا أن يبث كل واحد منهما همه للثاني، مما قد ينتج عنه مشكلات كثيرة.

حدود العلاقة بين المخطوبين
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدًا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

صداقات السوشيال ميديا بين الشاب والفتاة
علق الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ظاهرة صداقات السوشيال ميديا والصداقة بين الشاب والفتاة والشات بينهما؟

وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه كي نحكم على الشئ لابد من تصوره، فالحكم على هذه الصداقة يكون بما يحدث فيها ، فإن وجد فيها ما يغضب الله فهي حرام، وإن كان ما فيها محمود كأن تكون صداقة عمل وما إلى ذلك فلا شئ فيها.

الشات بين الولد والبنت
طالب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، بتقنين الشات بين الشباب والفتيات، وقال في فتوى له اليوم، في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس:"ان استخدام الشات بين الولد والفتاة، لابد وان يكون على العام، وليس علاقة خاصة عبر الشات لأنها مظنة سوء ، إلا إذا كان الشات من أجل سؤال في العلم أو الطب ، وهذا هو التقنين المطلوب".

وأضاف ان التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لابد وأن تحكمه ضوابط من الشخص نفسه فلا يدخل نفسه في محادثات خاصة.
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