بسبب الشهداء.. الفنانة منى عبد الغني تبكي على الهواء.. فيديو

بكت الفنانة منى عبد الغني، على الهواء أثناء حديثها عن تفاصيل أغنيتها عن الشهداء وتضحياتهم بعنوان "مصر غالية عليا".





وقالت منى عبد الغني في حوارها في برنامج " من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "تواصل معي الكثير من أسر الشهداء وأبلغوني أنهم يرددوا نفس كلمات الاغنية".





وتابعت منى عبد الغني: "الشهداء في مكانة كبيرة لأنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر، وأنا مش بقدر اسمع الاغنية دي لأنها أغنية صعبة".





وفي سياق آخر قالت منى عبد الغني: " هناك محطات كثيرة في مشواري الفني وبدأت بالغناء ثم دخل مجال التمثيل والغناء في الأعمال الفنية التي شاركت فيها".





وتابعت منى عبد الغني: "تجربة فيلم الباشا مع الفنان الكبير أحمد زكي كانت تجربة جميلة وناس كتير كانت بتسألني عن الاغاني التي قمت بغنائها في فيلم الباشا".





وأكملت منى عبدالغني:" لما عرفت ديني أكتر وعرفت معلومات كثيرة أشعر أن الحياة حلوة واننا اتخلقنا عشان نعيش الحياة ولا نعيش بمعزل عن الآخرين".