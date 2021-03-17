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توك شو

بسبب الشهداء.. الفنانة منى عبد الغني تبكي على الهواء.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:32 ص
منى عبد الغني
منى عبد الغني
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هاني حسين
بكت الفنانة منى عبد الغني، على الهواء أثناء حديثها عن تفاصيل أغنيتها عن الشهداء وتضحياتهم بعنوان "مصر غالية عليا".

وقالت منى عبد الغني في حوارها في برنامج " من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "تواصل معي الكثير من أسر الشهداء وأبلغوني أنهم يرددوا نفس كلمات الاغنية".

وتابعت منى عبد الغني: "الشهداء في مكانة كبيرة لأنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر، وأنا مش بقدر اسمع الاغنية دي لأنها أغنية صعبة".

وفي سياق آخر قالت منى عبد الغني: "هناك محطات كثيرة في مشواري الفني وبدأت بالغناء ثم دخل مجال التمثيل والغناء في الأعمال الفنية التي شاركت فيها".

وتابعت منى عبد الغني: "تجربة فيلم الباشا مع الفنان الكبير أحمد زكي كانت تجربة جميلة وناس كتير كانت بتسألني عن الاغاني التي قمت بغنائها في فيلم الباشا".

 وأكملت منى عبدالغني:"  لما عرفت ديني أكتر وعرفت معلومات كثيرة أشعر أن الحياة حلوة واننا اتخلقنا عشان نعيش الحياة ولا نعيش بمعزل عن الآخرين".
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