ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:39 ص
قتلى وجرحى في إطلاق
قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 2 آخرون في إطلاق نار بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب "أتلانتا جورنال"، وقعت سلسلة من عمليات إطلاق نار على مراكز للتدليك "مساج" قرب مترو أتلانتا.

وقال مسؤولون من الشرطة إن أحد المشتبه بهم لا يزال هاربا، بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين في أحد مراكز التدليك "سبا".

وبعدها بنحو ساعة، قتل 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار في مركزين للمساج لا تفصل بينهما مسافة قصيرة.

وكثفت الشرطة تواجدها في المنطقة، فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد منفذي الهجوم.
Advertisements
Advertisements

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

بـ فيديو ساخر.. محمد رمضان يرد للمرة الثانية على عمرو أديب.. شاهد

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

أول رد من السعودية على اقتحام قصر معاشيق في عدن

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات