قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 2 آخرون في إطلاق نار بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.





وبحسب "أتلانتا جورنال"، وقعت سلسلة من عمليات إطلاق نار على مراكز للتدليك "مساج" قرب مترو أتلانتا.





وقال مسؤولون من الشرطة إن أحد المشتبه بهم لا يزال هاربا، بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين في أحد مراكز التدليك "سبا".





وبعدها بنحو ساعة، قتل 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار في مركزين للمساج لا تفصل بينهما مسافة قصيرة.



