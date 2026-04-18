رئيس اتحاد اليد يهنئ منتخب 2008 ببرونزية البحر المتوسط : مجرد بداية

حرص خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على تهنئة لاعبي منتخب مصر مواليد 2008 عقب فوزهم على منتخب سلوفاكيا والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة البحر المتوسط في نسختها الـ22.

وكان رئيس الاتحاد من أوائل المهنئين للاعبين، حيث أشاد بالأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها الفريق طوال البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق يعد خطوة مهمة في طريق إعداد جيل واعد لكرة اليد المصرية.

وقال فتحي في رسالته للاعبين إن التتويج ببرونزية البحر المتوسط هو مجرد بداية لمشوار طويل، مشددًا على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو التتويج ببطولة إفريقيا، إلى جانب المنافسة بقوة في بطولات كأس العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الجيل كان قد حقق إنجازًا مميزًا بحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة، ليواصل تأكيد قدراته كأحد أبرز الأجيال الواعدة في كرة اليد المصرية..

واشاد رئيس اتحاد اليد بمجهود الجهاز الفني بقيادة محمد إبراهيم وجهازه الفني ، كما وجه الشكر والتهنئة لدكتور عمرو العدل عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة في سلوفاكيا .