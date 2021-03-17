الصحة السعودية تكشف العمر المناسب لتلقي لقاحي فايزر وأسترازينيكا

كشفت وزارة الصحة السعودية العمر المناسب لتلقي لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، سواء لقاح "فايزر" أو "أسترازينيكا".





وقالت وزارة الصحة ردا على ستفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين الصحية عبر تويتر، إن لقاح "فايزر-بيونتيك" يحصل عليه البالغ من العمر 16 عاما أو أكبر، بينما يمكن تلقي لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" لمن يبلغ 18 عاما أو أكبر.





وسبق أن دعت الصحة السعودية، الجميع إلى سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



