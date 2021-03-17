الصحة السعودية تكشف العمر المناسب لتلقي لقاحي فايزر وأسترازينيكا

كشفت وزارة الصحة السعودية العمر المناسب لتلقي لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، سواء لقاح "فايزر" أو "أسترازينيكا".
وقالت وزارة الصحة ردا على ستفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين الصحية عبر تويتر، إن لقاح "فايزر-بيونتيك" يحصل عليه البالغ من العمر 16 عاما أو أكبر، بينما يمكن تلقي لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" لمن يبلغ 18 عاما أو أكبر.
وسبق أن دعت الصحة السعودية، الجميع إلى سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وأكدت الوزارة أن جميع للقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، موضحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق السعودية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين.