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منوعات

تحذير شديد.. فيروس نيباه سينتشر كالنار في الهشيم بين البشر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تتزايد المخاوف بين المجتمع العلمي والبحثي بشأن الجائحة القادمة، فإذا بهم ينتظرون وقوعها في أي لحظة وبأي درجة،  قال عالم بارز إن فيروس نيباه من بين خمسة  فيروسات مرشحة للوباء القادم ويمكن أن ينتشر كالنار في الهشيم بين البشر.

فقد يزيد معدل وفيات بالفيروس عن 75 في المائة، حيث يسبب القيء والنوبات وتورم الدماغ، كما أنه يتواجد في خفافيش الفاكهة ويخشى الخبراء الآن أنه قد يتسبب في حدوث الوباء التالي بسبب ارتفاع معدل التحور.

فيما اقترح الدكتور "فيسان دونج" من وحدة علم الفيروسات في معهد باستور في باتامبانج كمبوديا، العوامل المقلقة الحالية التي قد تساعد في حدوث جائحة نيباه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وقال إنه في الوقت الحالي "لدينا فيروس يمكن أن يصيب البشر ، ويمكن أن يسبب المرض ويقتل، وهناك واجهة موجودة بين البشر والخفافيش ، والسلوك البشري عامل ، حيث لا يفهم الناس الفيروس".

وأضاف الدكتور دونج:" في رأيي ، يعد الفيروس من بين أول خمسة مرشحين للوباء القادم، الأمر يتطلب فرصة واحدة فقط لانتقال الفيروس إلى البشر وانتشاره كالنار في الهشيم ولن نتمكن من إيقافه والتحكم في انتشاره بأسرع ما يمكن".

وأوضح: "هذا لأن فيروس نيباه معروف ، في حالات تفشي مختلفة ، بأنه يتسبب في وفيات أعلى من 75 في المائة ، تخيل مئات الملايين مصابين بهذا الفيروس".

قام العامل الممرض بأول قفزة مسجلة له من الخنازير المصابة إلى المزارعين في ماليزيا في عام 1999، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتراوح معدل وفيات نيباه بين 40 إلى 75 في المائة ، وهو أعلى بكثير من معدل 1 في المائة لـ COVID-19.


كما أن لدى نيباه فترة حضانة تصل إلى 45 يومًا ، مما يؤدي إلى فترة أطول بكثير من COVID-19 ، حيث قد ينشر الشخص المرض دون علمه قبل أن يمرض.

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