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أخبار العالم

انهيار النظام الصحي في البرازيل.. نصف الولايات خارج الخدمة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:34 ص
أعداد الوفيات بكورونا
أعداد الوفيات بكورونا قياسية
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محمد علي
يتبنى حكام المناطق الأكثر تضررًا في البرازيل حظر التجول ليلًا وإجراءات أكثر تقييدًا لمحاولة الحد من انتشار عدوى Covid-19 - دون دعم من الحكومة الفيدرالية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية. 

أبلغت البلاد عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن الفيروس.

تخضع 14 ولاية من أصل 26 ولاية برازيلية بالإضافة إلى المقاطعة الفيدرالية لحظر التجول. 

وبشكل عام ، تسري مدة الحظر  من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، وتم فرض معظمها في الأسبوع الماضي. 

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت 18 حكومة ولاية إجراءات أكثر تقييدًا خلال الأيام الخمسة الماضية. 

وتستهدف القيود  ما يعتبر أنشطة غير أساسية - صالات رياضية وحدائق ومحلات تجارية ومراكز تسوق وكنائس ومدارس. 

تبنت كل من ساو باولو وميناس جيرايس وريو دي جانيرو ، أغنى ثلاث ولايات في البرازيل ، تدابير لتقليل حركة السكان. 

ويوم أمس الثلاثاء ، قال حاكم ولاية ميناس جيرايس ، روميو زيما ، إن النظام الصحي للولاية مزدحم ويعمل بطاقته القصوى ولا يدعم المرضى الجدد، مشيرًا بذلك إلى أزمة صحية باتت في البرازيل. 

قال زيما: "لا أريد أن يصبح فيلم ميناس جيرايس فيلم رعب".

وتواجه مناطق ماتو جروسو دو سول وماتو جروسو والمنطقة الفيدرالية في منطقة وسط غرب البلاد ، مركز صناعة الأعمال الزراعية البرازيلية ، وريو جراندي دو سول ، في الجنوب ، انهيارًا في أنظمتهم الصحية منذ الأسبوع الماضي وكانوا يعانون للإعلان عن حظر التجول والتدابير التقييدية. 

حدث الشيء نفسه في روندونيا ، في الأمازون ، وبارانا ، في الجنوب ، حيث الأنظمة الصحية هناك على وشك الانهيار. 

ومع غياب التنسيق الفيدرالي ، أرسلت الرابطة الوطنية البرازيلية للحكام رسالة إلى وزارة الصحة في البلاد يوم الأحد تطلب فيها اعتماد تدابير الإغلاق على مستوى البلاد.

 ودعا المحافظون ، من بين إجراءات أخرى ، إلى تطبيق القيود على تشغيل المطارات والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية في البلاد.

سجلت البرازيل عددًا قياسيًا من الوفيات يوم الثلاثاء مع ما لا يقل عن 2841 حالة وفاة ، وفقًا لوزارة الصحة، وسجلت ولايات ساو باولو وريو جراندي دو سول أكبر عدد من الوفيات على أراضيها منذ بداية الوباء.

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