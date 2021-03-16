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أخبار العالم

بلد عربي يسجل أكبر عدد من حالات كورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:25 م
صدى البلد
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محمد علي

قالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت أعلى حالات إصابة يومية بكوفيد -19 منذ بدء انتشار الوباء اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن إن.

تم تسجيل 5267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، ليصل العدد الإجمالي للحالات في العراق منذ بداية الوباء العام الماضي إلى 768352 حالة.

و تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13827.

يوجد حاليًا 59341 مريضًا بكوفيد في المستشفيات في جميع أنحاء المقاطعة ، من بينهم 463 حالة في وحدات العناية المركزة.

ومدد العراق الأسبوع الماضي سلسلة الإجراءات التقييدية التي أعلن عنها الشهر الماضي لمدة أسبوعين إضافيين "في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين" ، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات حظرا كاملا للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد بين 9 مارس و 22 مارس.

و قام مئات الآلاف بزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم في العراق الأسبوع الماضي ، لإحياء ذكرى وفاته.


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