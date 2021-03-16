بلد عربي يسجل أكبر عدد من حالات كورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة





قالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت أعلى حالات إصابة يومية بكوفيد -19 منذ بدء انتشار الوباء اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن إن.





تم تسجيل 5267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، ليصل العدد الإجمالي للحالات في العراق منذ بداية الوباء العام الماضي إلى 768352 حالة.





و تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13827.





يوجد حاليًا 59341 مريضًا بكوفيد في المستشفيات في جميع أنحاء المقاطعة ، من بينهم 463 حالة في وحدات العناية المركزة.





ومدد العراق الأسبوع الماضي سلسلة الإجراءات التقييدية التي أعلن عنها الشهر الماضي لمدة أسبوعين إضافيين "في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين" ، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.





وتشمل الإجراءات حظرا كاملا للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد بين 9 مارس و 22 مارس.





و قام مئات الآلاف بزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم في العراق الأسبوع الماضي ، لإحياء ذكرى وفاته.







