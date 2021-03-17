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فن

سلوى عثمان عن مى عمر: بتشتغل 24 ساعة.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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أحمد البهي
حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع "صدى البلد"، فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، حيث كشفت بعض كواليس مسلسل "لؤلؤ"، والذى شاركت فى بطولته مؤخرًا.


وأكدت سلوى عثمان أن مى عمر على المستوى الفنى مجتهدة للغاية، حيث كانت على قدر المسئولية التى وضعت على عاتقها فى مسلسل "لؤلؤ"، وكانت تعمل في بعض الأحيان لمدة 24 ساعة فى اليوم.


وقالت إن المخرج محمد سامى يهتم بعمل العاملين معه، وإن الحديث على انصباب اهتمامه على زوجته الفنانة مى عمر، أمر عار تمامًا عن الصحة، فهو لا يسمح بذلك داخل اللوكيشن، مؤكدة: "ليس من العيب أن يكون الله قدر رزقها بزوج يقف بجانبها، ولكن إن لم تكن موهوبة ومجتهدة لم تكن لتستطيع أن تستمر".
 

يذكر أن سلوى عثمان من المقرر أن تشارك فى الماراثون الرمضانى بعملين، الأول هو مسلسل "نسل الأغراب"، ويشارك فى بطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.


كما تشارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 2"، وهو من  بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإياد نصار وإنجي المقدم والراحل هادي الجيار وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.
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