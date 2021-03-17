في يوم المرأة المصرية.. مدبولي يستهل اجتماع الحكومة بالاحتفاء بالوزيرات

احتفل مجلس الوزراء، قبل اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.





وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم ، اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.





ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، كيفية توزيع لقاحات كورونا.





ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار.





كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .





ويبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.