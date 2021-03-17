ندى بسيونى تكشف لصدى البلد عن رأيها فى تعدد الزوجات





وقالت ندى أثناء استضافتها فى ندوة بموقع صدى البلد: أنا لست فقيهة فى علم الدين والشرع مثل رجال الدين والشيوخ ولكن أنا مع ما شرع الدين الإسلامي وذكر فى القرآن الكريم.





وأضافت ندى : وإذا استعرضنا الآية الكريمة الخاصة بهذا الأمر وهى سورة النساء والتى تقول "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم".





وأوضحت ندى: هناك بعض الظروف القهرية والتى من الصعب فيها أن يكمل الزوج أو الزوجة حياتهما سويا وبالتالى فى نفس الوقت يقوما بالزواج من شخص آخر.





يذكر أن ندى بسيونى تقوم حاليا بتصوير برنامجها "حاجة حلوة" والذى يعرض على قناة النهار ويلقى الضوء على بعض الإيجابيات فى بلدنا.





وتنتظر ندى عرض فيلمها الجديد "ساحر النساء" والذى تقدم فيه شخصية طبيبة نفسية ويشاركها البطولة فيه سميرة عبد العزيز وإخراج أحمد عياد الرشيدى.

كشفت الفنانة ندى بسيونى عن رأيها فى قضية معاقبة الزوج حال عدم إبلاغ زوجته الأولى بالزواج الثانى وما إذا كانت مع تعدد الزوجات أم لا.