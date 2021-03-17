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أخبار العالم

2000 صاروخ على تل أبيب.. إسرائيل تستعد للحرب القادمة مع حزب الله

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:23 ص
إسرائيل تستعد للحرب
إسرائيل تستعد للحرب القادمة مع حزب الله
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء تصريحات قيادي عسكري إسرائيلي عن استعدادات تل أبيب لـ2000 صاروخ يوميًا خلال الحرب القادمة مع حزب الله في لبنان.

وتوقع "اوري جوردي" قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن إسرائيل قد تتعرض لألفي صاروخ في اليوم الواحد في حال اندلاع صراع مع حزب الله في لبنان.

وأضاف "إنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذا يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية وهي منازلنا وفي مدننا".

وتابع أنه ستتعرض إسرائيل لهجوم من 2000 صاروخ كل يوم خلال حرب مستقبلية مع حزب الله في لبنان.

وقال متحدثا في مؤتمر بشيفا في القدس المحتلة إن حوالي 2000 صاروخ وقذيفة سيتم إطلاقها على إسرائيل كل يوم وسوف تتحدى قدرات الدفاع العسكري والمدني لإسرائيل.

وتابع جوردين: "يحتاج أعداؤنا على الجبهات المختلفة إلى معرفة أنه إذا لزم الأمر، سنقوم بتفعيل رد فعل عسكري لم يسبق له مثيل من قبل".

وأضاف أن أعداء إسرائيل يجب أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مرنة وقد أثبتت نفسها في الماضي.

وتعتقد إسرائيل أن لدى ميلشيات حزب الله ترسانة من حوالي 150 ألف صاروخ، بعضها لديه القدرة على ضرب أي مكان داخل إسرائيل.
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