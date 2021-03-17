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سيارات

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:56 ص
جي ام سي يوكن 2021
جي ام سي يوكن 2021
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة جي ام سي سيارتها الفخمه يوكن 2021 ، و هي تأتي بخيارين للمحركات، الأول 5300 سي سي 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر والآخر لفئة دينالي سعة 6200 سي سي 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك وقود 9.8 كيلومتر لكل لتر ونظام تعليق متكيف مع الطريق و التضاريس.

أما المقصورة الداخلية للسيارة جي ام سي يوكن 2021 ، فتأتى أكثر فخامة كعادت الشركة ، حيث انها تضم تنجيد جلد وزخارف خشب، و شاشة معلومات ترفيهية 10.2 بوصة، شاشة عرض علوية 15 بوصة، شاشة خلفية 12.6 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي 14 سماعة بوز، سقف بانوراما وثلاجة.

وتحتوى السيارة جي ام سي يوكن 2021 على العديد من أنظمة سلامة ومساعدة السائق النشطة، مثل 7 اير باج و مساعد ركن، رؤية محيطية، تنبيه بالمشاة، نظام تعليق متكيف .

وتأتى السيارة جي ام سي يوكن 2021 ، بشبك أمامي كبير يحيط به مصابيح أمامية على شكل حرف C مبهر ، و مصابيح نهارية مدمجة ومصابيح ضباب عمودية بمصد بارز اكثر، مع خلفية بمصابيح على شكل حرف L و جنوط جنوط 18 أو 20 أو 22 انش.


تبدأ أسعار جي ام سي يوكن 2021 من 218,816 ريال سعودي اي حوالي 916.000 جنيه مصري حتي 322,316 ريال سعودي اي حوالي مليون و 350.000 جنيه مصري دونجمارك او رسوم .
سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية
سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية
سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية
سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية
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