فى حملة بأسوان.. تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الأربعاء، تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

















وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 605 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 129 حكم حبس جزئي، و26 حكم حبس مستأنف، و289 حكم غرامات، و160 حكم مخالفات، فضلًا عن ضبط حكم جنايات.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية، شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 523 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبات توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 92 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 86 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة، تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان، مما أسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



