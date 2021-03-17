جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر " الطريق إلى إتاحة التعليم العالي "

شاركت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" في جلسات مؤتمر "الطريق إلى إتاحة التعليم العالي في مصر" و الذي تنظمه مؤسسة حلم و الاميديست بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية و وزارة التعليم العالي.





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شمل المؤتمر عدد من الندوات التفاعلیة والجلسات النقاشية بين العديد من الخبراء المتخصصين في مجال الإتاحة وعدد من ممثلي الجامعات المصرية لاستعراض فرص و معوقات الاتاحة للتعليم العالي بمصر.





حيث ضم المؤتمر مجموعة من الجامعات المصرية التي تم إنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الاعاقة بها (عين شمس، القاهرة، المنصورة، الإسكندرية واسيوط) بمشاركة كل من : الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي كوينسي دیرمودي مدير مشروع المنح بالجامعات بالاميديست والأستاذة آمنة الساعي رامز ماهر مؤسسي شركة حلم والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط.





وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى الجهد المبذول من جامعة عين شمس لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال خطة تشمل الجامعة ككل من أجل إتاحة التعليم العالي لكافة الطلاب دون تمييز. حيث أكد اهتمام الجامعة بتعليم ذوي الاعاقه وإعدادهم بصورة جيدة تتناسب واحتياجات سوق العمل ، بما يؤهلهم ليكونوا إضافة قوية وحقيقة للأماكن التي يعملون بها مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ومستوى تعليمهم وكفاءتهم الوظيفية.





وأوضح أنه و في إطار الخطة الحالية لتجديد الحرم الجامعي تم مراعاة أن يكون كافة الحرم الجامعي متاح للطلاب من ذوي الإعاقة بما في ذلك المباني والطرق الداخلية بالجامعة. وأشار أيضا أن الجامعة تعمل على طرح منصة تعليم إلكتروني تخدم الطلاب من ذوي الإعاقة في ضوء خطة التحول الرقمي للدولة وسعي جامعة عين شمس أن تكون من جامعات الجيل الرابع. هذا إلى جانب دعم الطلاب ذوي الإعاقة من كافة الاتجاهات ولا سيما النشاط الطلابي و إتاحته لجميع الطلاب من فنون ومسرح ونشاط رياضي. كما علق سيادته ان اتاحة التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة هو نهج تنتهجه جامعة عين شمس سواء في منشآتها الحالية او المستقبلية حيث أشار انه يتم حاليا التخطيط لبناء حرمين جديدين للجامعة بالعبور والتجمع ، حيث تم الاتفاق مع واحد من أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية لتصميم الحرم الجامعي بكافة سبل الاتاحة لذوي الإعاقة.







