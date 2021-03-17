خلال جولة.. محافظ كفر الشيخ يشرف على نقل مصابين في حادث على الطريق الدولي.. صور

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، على الاطمئنان على 6 مصابين تعرضوا لحادث انقلاب سيارة «بوكس» على الطريق الدولي الساحلي، وتم نقل 4 منهم للمستشفى، بينما تم إسعاف اثنين من المصابين في مكان الحادث.





جاء ذلك أثناء توجه محافظ كفر الشيخ، إلى مركز مطوبس، لتفقد مشروعات حياة كريمة، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأدى ذلك إلى توقف الحركة المرورية على الطريق الدولي لعدة دقائق.





ومن جانبها، حرصت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، على مساعدة رجال الإسعاف، أثناء نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف.