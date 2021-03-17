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فن

عمرو دياب يشارك جمهوره صورا من حفل الأمس.. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:18 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
نشر الفنان عمرو دياب مجموعة صور من أحدث ظهور له، باحدى الحفلات لشركة اتصالات شهيرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومحبيه عبر السوشيال ميديا، ونال عدد كبير من التعليقات التي اشادت به، ومن أبرزها:
- الهضبة واحد بس 
_ منور الدنيا يا عمور
_ النجم الغالي على قلوبنا

يذكر أن الهضبة عمرو دياب أحيا إحدى الحفلات الخاصة بالقاهرة، وقدم عددا كبيرا من أبرز أغانيه.

وتصدر التريند مؤخرا، بعد سقوطه على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء" وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.
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