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أخبار البلد

وزير الزراعة: نسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تجاه الأشقاء الأفارقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كل من إبراهيم كابا وزير خارجية جمهورية غينيا ، و بونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة الغينية، وشانتال كول - مستشارة رئيس الجمهورية الغيني لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والوفد المرافق لهم، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة. 

ورحب "القصير" بالوفد الغيني، مؤكدًا على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا، وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاشقاء الافارقة، حيث بحث معهم امكانية التعاون فى مجال الإستزراع السمكى والنشاط الدواجنى والانتاج الحيوانى وبرامج التحسين الوراثى والصحة النباتية والحجر الزراعى وتدوير المخلفات الزراعية مشيرًا الى قوة العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا على الصعيد الثنائي، معربا عن استعداد وزارة الزراعة المصرية لتقديم الدعم الفني اللازم لدولة غينيا، وتلبية احتياجاتها وفقًا لمتطلبات قطاع الزراعة هناك، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لن تدخر جهدا فى دعم ومساندة أشقائنا الغينيين.

" القصير" أكد أيضا على امكانية التعاون فى مجال البحوث الزراعية المشتركة بين البلدين  واستنباط الأصناف والأمصال واللقاحات وتحديث الرى الحقلى والتكيف مع المناخ، وقد تناول اللقاء أيضا بحث  توقيع مذكرات تفاهم  للتعاون فى المجال الزراعى بشكل عام.

ومن جانبه تقدم إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني بالشكر إلى وزير الزراعة  مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تبذله وزارة الزراعة المصرية من جهود وأشاد بما  تمتلك مصر التكنولوجيا والقدرات والمقومات التي مكنتها  من إحداث طفرة في القطاع  الزراعي واعرب عن سعادته ورغبة دولتهم فى الاستفادة من هذا التقدم.


وفي ضوء هذا أعرب" كابا" عن رغبة الجانب الغينى فى نقل الخبرات المصرية الى بلاده في كافة المجالات الزراعية خاصة في الاقتصاد الزراعي والطاقة والتدريب وبناء القدرات والإستزراع السمكى والثروة الحيوانية واستنباط الأصناف الافضل للتقاوى ودعم المنتجات الزراعية لتصبح منافسة فى الأسواق الأفريقية.


وزير الخارجية الغيني قدم أيضا الشكر الى الحكومة ووزارة الزراعة المصرية لإتاحة الفرصة أمام المبعوثين الغينيين للتدريب على التكنولوجيات الزراعية المتقدمة فى مصر، وأكدوا  انه فور رجوعهم   سيتم مناقشه الامور مع القياده السياسيه هناك وبحث ارسال متخصصين  الى الدوله المصريه  لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة المشار اليها والتى تم الإتفاق عليها.


وفي نهاية اللقاء إتفق الجانبان على تحديد نقاط الإتصال من الدولتين على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة نقطة الاتصال المصرية والسفارة الغينية بالقاهرة نقطة اتصال عن الجانب الغيني وتكوين مجموعة عمل من الجانبين لوضع خطة وآلية لتنفيذ ماتم الإتفاق عليه أثناء اللقاء.


هذا وقد حضر اللقاء المهندس / مصطفى الصياد -  نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنه ، د/ محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية ، د/ سعد حمد موسى – المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
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