بدون مكياج.. مي سليم في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت مى سليم بلوك صيفي، معتمدة على جمالها الطبيعي بدون وضع مستحضرات التجميل، ولقت الصورة اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا عن حبهم لها، وانتظارهم اعمالها القادمة.





المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.





وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية.





وتشارك مي سليم في مسلسل «لحم غزال» والذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي، من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، و