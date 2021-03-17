خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، بـ أداء فريق الأهلي أمس، الثلاثاء، أمام فيتا كلوب في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.









وأكد الغندور، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "اللعبة الحلوة"، أن فريق الأهلي كان على قدر من المسئولية وتحلوا بالروح القتالية والإصرار على الفوز، مشددا على أن فريق فيتا كلوب ليس بالفريق القوي وما حدث بمباراتي الفريقين في استاد القاهرة كان لسوء توفيق الأهلي.









وقال إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مدرب مميز وتمكن من فرض سيطرة الأهلي أمس أمام فيتا كلوب وحسم نتيجة اللقاء مبكرا، مشددا على أن جماهير الأهلي "كل ما تبتدي تقلب عليه يقدم أداءً رائعا يجبرهم على دعمه".









وأضاف أن الأهلي يقترب بشدة من احتلال صدارة المجموعة عقب الفوز على المريخ السوداني المباراة المقبلة، مشددا على أن المريخ فريق ضعيف فنيا وفوز الأهلي أمامه وارد بنسبة كبيرة.

