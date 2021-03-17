المشيشي يحذر من خطورة الوضع في تونس.. والرئيس: نمر بمرحلة دقيقة

حذر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد وأوضح أن ذلك يستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإصلاح.





وأكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، خلال إشرافه على اول لقاءات بيت الحكمة بقرطاج، للانطلاق في خطة الاصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أن "الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدا ويستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإقلاع الاقتصادي من خلال الانكباب على وضع الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود"، بحسب "جوهرة إف إم".





وفي سياق المتصل، حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، من خطورة المرحلة الحالة في بلاده، قائلا: "نمر بمرحلة دقيقة في تونس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.



