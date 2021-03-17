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أخبار العالم

المشيشي يحذر من خطورة الوضع في تونس.. والرئيس: نمر بمرحلة دقيقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:09 م
خطورة الوضع في تونس
خطورة الوضع في تونس
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دعاء أبوهشيمة
حذر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد وأوضح أن ذلك يستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإصلاح.

 وأكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، خلال إشرافه على اول لقاءات بيت الحكمة بقرطاج، للانطلاق في خطة الاصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أن "الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدا ويستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإقلاع الاقتصادي من خلال الانكباب على وضع الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود"، بحسب "جوهرة إف إم".

وفي سياق المتصل، حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، من خطورة المرحلة الحالة في بلاده، قائلا: "نمر بمرحلة دقيقة في تونس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقال سعيد "كما نحن في تونس نمر بمرحلة دقيقة لكن حينما نصغي إلى رأي الأغلبية ونتغض من الأخطاء وحينما نستشرف ونتشوف مستقبلا آخر مختلفا عن السابق سنجسد أخلامنا أو الجزء الأكبر منها".
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