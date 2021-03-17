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رياضة

بعد اجتماع الجبلاية.. الأندية ترفض خوض كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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يسري غازي
رفضت أندية الدورى الممتاز خوض مباريات كاس مصر بدون اللاعبين الدوليين، حيث تمسكت أندية الدورى الممتاز خلال اجتماعها باتحاد الكرة بضرورة خوض الأندية مباريات كاس مصر باللاعبين الدوليين.

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، طرح خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل، وحدد ذلك بموافقة الأندية على أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على آدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية ، بالإضافة إلى لعب الدورين 16 و 8 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، أن الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي نتيجة استئناف الدوري السابق في موعد غير طبيعي وهو الأمر الذي سيدخل المسابقة المحلية في دوامة للموسم المقبل وهو الثالث على التوالي.

بينما توزعت آراء الأندية المشاركة بين امتداد الموسم إلى شهر نوفمبر أو الغاء الموسم، وهو ما أوضح معه الاتحاد أنها حلول غير مقبولة فنيا لأنها ستصطدم بارتباطات الموسم المقبل على المستوى الدولي، كما أن أي قرار بالإلغاء الآن لن تكون حلولا مقبولة على مستوى الرأي العام، وهو ما اقتنع به جميع الحاضرين في نهاية المناقشات.

فيما طالب عدد كبير من الأندية باستمرار تحمل الاتحاد لتكلفة المسحات الطبية استنادا لما حدث الموسم الماضي في سبيل اقناع الأندية باستكمال ذلك الموسم، في المقابل طالب اتحاد كرة القدم الأندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا وهي التي تمثل المديونية الأكبر ، أما فيما يتعلق بتكلفة المسحات الطبية وتمثل الجزء الأصغر من مديونيات الأندية فيجب أن تتحملها الأندية تطبيقا للائحة الموضوعة قبل أن يتسلم الاتحاد الحالي المسئولية ، وحتى لا يتم اتهام الاتحاد بارتكاب مخالفة من قبل لجان التفتيش عليه.
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