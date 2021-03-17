حركة فتح تشكر مصر .. وتؤكد: نسعى للوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني ينهي الانقسام

قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تعليقا على جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في مصر، إنه يتمنى أن تكلل الجهود بالتوصل إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني ينهي الصفحة السوداء من الانقسام.





ووجه أحمد حلس في كلمة له اليوم على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي على دعمها لفلسطين.





وقال أحمد حلس:" نجتمع من اجل الاتفاق كي نكون موحدين لتنفيذ كل الاستحقاقات المطلوبة للمحافظة على مصالحنا الوطنية واقامة الدولة الفلسطينية".





من جانبه قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية،ـ إننا نشارك في الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني على أرض مصر .





ووجه البرغوثي في كلمته اليوم على هامش الاجتماعات، الشكر إلى مصر الشقيقة قيادة وشعبا على ما تقدمه من دعم للحوار الوطني الفلسطيني".





وأضاف مصطفى البرغوثي:" أن الجلسات مكرسة لإنجاز كل ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وضمان سلامتها ونزاهتها وضمان حسن إجرائها".