ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حركة فتح تشكر مصر .. وتؤكد: نسعى للوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني ينهي الانقسام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:11 م
عضو اللجنة المركزية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
Advertisements
هاني حسين
قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تعليقا على جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في مصر، إنه يتمنى أن تكلل الجهود  بالتوصل إلى اتفاق  فلسطيني فلسطيني ينهي الصفحة السوداء من الانقسام.

ووجه أحمد حلس في كلمة له اليوم على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي على دعمها لفلسطين.

وقال أحمد حلس:" نجتمع من اجل الاتفاق كي نكون موحدين لتنفيذ  كل الاستحقاقات المطلوبة للمحافظة على مصالحنا الوطنية واقامة الدولة الفلسطينية".

من جانبه قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية،ـ إننا نشارك في الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني على أرض مصر .

ووجه البرغوثي في كلمته اليوم على هامش الاجتماعات، الشكر إلى مصر الشقيقة قيادة وشعبا على ما تقدمه من دعم للحوار الوطني الفلسطيني".

وأضاف مصطفى البرغوثي:" أن الجلسات مكرسة لإنجاز كل ما يتعلق  بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وضمان سلامتها ونزاهتها وضمان حسن إجرائها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جلسة الحوار الوطني الفلسطيني تستهدف إنهاء ‏الانقسام وإنجاح ‏العملية الانتخابية

سامح شكري: التصالح الفلسطيني ينعكس على قدرة الشعب على التفاوض في عملية السلام

وزير خارجية فلسطين: الاجتماع العربي الطارئ يعيد اللحمة الوطنية ويثبت مفهوم الشراكة والتعاون

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل

نقدم الشكر للمصريين.. حركة حماس: عازمون على إنهاء الانقسام

الأمين العام المساعد للجنة الشعبية لتحرير فلسطين يكشف كواليس الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

ترشيحاتنا

متحرش المعادي خلال التحقيقات: "إديت الطفلة 8 جنيه جت ورايا بمزاجها"

في ذكرى ميلاده .. قصة وفاة صلاح منصور المأساوية

حادث طعن في فرنسا.. ذبح مسن أمام كنيسة في مدينة مونبلييه

رد حاسم من مظمة الصحة .. ما مصير لقاح أسترازينيكا ؟

دولة أوروبية جديدة تعلن دخولها الموجة الثالثة من كورونا

أخبار الفن.. تعليق شريف الدسوقي على شائعة دخوله مصحة نفسية.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وتعرضها للخيانة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام