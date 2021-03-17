البحرية المصرية والأمريكية تنفذ تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" مع السفينة البرمائية الأمريكية "USS SOMERSET- LPD 25" فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.









تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف "سطحى، جوى ، تحت السطح، وإلكترونى"، بالإضافة إلى تمارين المواصلات ، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر.









تأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.







