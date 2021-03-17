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حوادث

ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:04 م
حشيش
حشيش
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) ومديرية أمن البحيرة) قيام (شخصين) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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