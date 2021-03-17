ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام ) ومديرية أمن البحيرة) قيام (شخصين) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.