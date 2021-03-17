فنانون مسلمون سبقوا ريز أحمد إلى الأوسكار.. أحدهم مصري

تصدر اسم الممثل الإنجليزي ريز أحمد، عناوين الأخبار العالمية والمحلية خلال اليومين الماضيين، بعد وصفه بأنه أول مسلم يدخل قائمة الترشيحات القصيرة والمنافسة على جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي.





ينافس ريز أحمد عن بطولة فيلم Sound of Metal، كل من تشادويك بوسمان الذي نال ترشيحه الأول بعد وفاته، والسير أنتوني هوبكينز، جاري أولدمان، وستيفن يون.





نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن ريز أحمد ذي الأصول الباكستانية، ووصفته بأنه دخل التاريخ كونه أول مسلم في قائمة الأفضل تمثيليا، إلى جانب منافسته للكوري ستيفن يون عن فيلم Minari.





تعد هذه هي المرة الأولى التي ينافس فيها شخصان من أصل آسيوي على جائزة أفضل ممثل في نفس العام.





يقدم ريز أحمد في دوره المرشح للأوسكار، شخصية روبن عازف الدرامز الذي يعني من فقدان السمع، وبذل ريز جهدا كبيرا ليكون مناسبا لهذا الدور وتعلم لغة الإشارة الأمريكية والقرع على الطبول لفترة طويلة.





رغم تميزه، إلا أنا ريز أحمد ليس المسلم الوحيد الذي تمكن من اختراق جدران القواعد المتجمدة لأكاديمية فنون وعلوم الصور الأمريكية، وسبقه إلى قوائم ترشيحات الأوسكار نجمان كبيران.





عمر الشريف

الأول كان الفنان المصري العالم عمر الشريف الذي ترشح عام 1963، ضمن قائمة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم Lawrence of Arabia، وكان آنذاك أول ممثل من أصل إفريقي يترشح لجائزة الأوسكار في أي فئة.





ماهيرشالا علي

واختفى المسلمون عن قوائم وترشيحات الأوسكار منذ ذلك الوقت حتى أعادهم الممثل الأمريكي الشهير ماهيرشالا علي، إلى الصورة مجددا بترشيحه الأول عام 2017.





تمكن ماهيرشالا علي من حصد جائزتي أوسكار عن فئة أفضل ممثل في دور مساعد، عن فيلمي Moonlight عام 2017، والثاني Green Book عام 2019.





دخل ماهيرشالا على التاريخ كونه أول مسلم يحصد جائزة تمثيل بالأوسكار، وأول ممثل من ذوي البشرة الملونة يتمكن من نيل جائزتين في نفس الفئة.