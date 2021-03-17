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رياضة

تعادل الأفريقي ونجم المتلوي في الدوري التونسي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عاد الأفريقي لمسلسل إهدار النقاط ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه نجم المتلوي اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.


وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز اتحاد بن قردان على ضيفه مستقبل الرجيش 2 / 1 والبنزرتي على ضيفه اتحاد تطاوين بنفس النتيجة، ومستقبل سليمان على ضيفه الأولمبي الباجي 1 / صفر، في حين تعادل الاتحاد المنستيري مع ضيفه الملعب التونسي بدون أهداف.


وعجز نجم المتلوي والأفريقي عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.


وبقي الأفريقي، الذي حقق خمسة تعادلات وانتصارين في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) برصيد 18 نقطة.


في المقابل، ارتفع رصيد نجم المتلوي، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة، إلى 22 نقطة في المركز العاشر.
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