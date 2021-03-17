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هبة البشبيشي: الخارجية الإثيوبي تبث السموم والكراهية و تستفز جميع الدول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:54 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشأن الأفريقي، إن المتحدث بأسم وزير الخارجية الإثيوبي رجل عدائي، و يتسبب فى مشكلات كثيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تصريحاته الأخيرة بخصوص الملء الثانى للسد مستفز.

ولفتت إلى أن متحدث وزير الخارجية الإثيوبي يبث السموم و الكراهية و يستفز جميع الدول، و أن إثيوبيا ترير أن تصدر التوتر لـ مصر و السودان.

وأشارت إلى أن السد الروصيرص السودان يتم تفريغه سنزيًا فى نفس موعد استقبال فائض النهر.

وأوضحت أن إثيوبيا لها تاريخ طويل من العداء مع جيرانها من الدول الإفريقية وكشفت أن السودان طلبت وساطة رباعية دولية لحل أزمة السد الإثيوبي.

وتابعت : نحن الآن خرجنا من مرحلة الدبلوماسية إلى تهديد استخدام القانون الدولي، لآن ما تقوم به إثيوبيا يعتبر تهديد لـ الأمن القومي المصري.

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