السيطرة على حريق مشروع محور ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، موقع حريق محدود بالشدات الخشبية بأحد الكبارى العلوية بمشروع محور ديروط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه لربط الطرق شرق وغرب النيل، معلنا تمكن قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية .





اقرأ أيضاً:





كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط يفيد بحدوث حريق بالشدة الخشبية لسطح أحد الكبارى العلوية بمشروع محور ديروط العلوى على النيل الجارى انشاؤه لربط طرق شرق وغرب النيل والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل إتجاه .





كما تابع المحافظ من موقع الحريق أعمال الاطفاء والتبريد موجهًا بالتنسيق مع الجهات الامنية واتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة اسباب الحريق لمنع تكراره مرة اخرى مشددا على التأكيد على تطبيق اجراءات وشروط السلامة المهنية بجميع مواقع العمل بالمشروع حفاظًا على ارواح العاملين.





رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط والعميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم العياط نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وقوات الشرطة والمباحث .





وأشار المحافظ الى ان الحريق لم يسفر عن اية خسائر بشرية لافتا الى انه فور الابلاغ عن الحادث تم الدفع بعدد 5 سيارات اطفاء و2 ماكينة شفط وضخ مياه حديثة و2 عبارة نيلية لنقل المعدات وماكينات شفط المياه وتم السيطرة على الحريق ، كما تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف من الجانبين الشرقى والغربى تحسبًا لوجود اية اصابات اثناء عمليات الاطفاء .





ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والإطفاء لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحريق باستغلال كافة الامكانات المتاحة دون وقوع اية خسائر بشرية او اية اصابات .



