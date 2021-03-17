إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى إصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع فريقه بيراميدز خلال مباراة اليوم أمام نامونجو التنزانى .



ولعب بيراميدز اليوم أمام نامونجو التنزانى فى الجولة الثانية من منافسات مجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز رائع لبيراميدز خارج الديار بهدفين دون رد .



وأكد بيراميدز إصابة رمضان صبحي بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة اليوم ويحتاج إلى غياب لمدة 10 أيام ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب بات خارج حسابات منتخب مصر فى المباراتين المقبلين أمام كينيا وجزر القمر والمقرر إقامتهما خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري .