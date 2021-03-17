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رياضة

إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:20 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى إصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع فريقه بيراميدز خلال مباراة اليوم أمام نامونجو التنزانى .

ولعب بيراميدز اليوم أمام نامونجو التنزانى فى الجولة الثانية من منافسات مجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز رائع لبيراميدز خارج الديار بهدفين دون رد .

وأكد بيراميدز إصابة رمضان صبحي بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة اليوم ويحتاج إلى غياب لمدة 10 أيام ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب بات خارج حسابات منتخب مصر فى المباراتين المقبلين أمام كينيا وجزر القمر والمقرر إقامتهما خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري .
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