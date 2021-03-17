أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

حل الإعلامي أسامة منير ضيفا على موقع صدى البلد، وتحدث عن تفاصيل أخر كليباته التى تحمل أسم " أنا"، وأسباب غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة.

كما تحدث أسامة منير عن أسرار تكشف لأول مرة بخصوص برنامجه الشهير أنا والنجوم وهواك، كما أبدى رأيه في أغاني المهرجانات، وهل من الممكن تقديم ديو مع أحد مغنيين هذا اللون، وتطرق للحديث عن مشكلة التحرش وكيفية مواجهتها.

وكان الإعلامي أسامة منير، قال إنه بدأ فى المجال الفنى بـ الأغاني، موضحًا أنه ترك وظيفة مهمة فى سن صغيرة من أجل الموسيقى والغناء.

وأضاف " أسامة منير " خلال لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة": " أنا طول عمري بغني.. وبحب الغناء".

وأشار إلى أنه كان يعمل نائب مدير مركز البحوث الأمريكى بمصر، وكان مدرسا فى الجامعة، وترك كل شيء من أجل احتراف الموسيقي".

وأوضح أن تعلم الغناء الشرقى، وأصبح عضوا فى نقابة مهنة الموسيقية، وكشف أن أول أغنية له كانت " بحبك متقوليش بعدين" لـ الفنان راغب علامة.