ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:48 م
أسامة منير مع رئيس
أسامة منير مع رئيس التحرير
Advertisements
محمد نحلة - عدسة/ عمر خالد

حل الإعلامي أسامة منير ضيفا على موقع صدى البلد، وتحدث عن تفاصيل أخر كليباته التى تحمل أسم " أنا"، وأسباب غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة.


كما تحدث أسامة منير عن أسرار تكشف لأول مرة بخصوص برنامجه الشهير أنا والنجوم وهواك، كما أبدى رأيه في أغاني المهرجانات، وهل من الممكن تقديم ديو مع أحد مغنيين هذا اللون، وتطرق للحديث عن مشكلة التحرش وكيفية مواجهتها. 


وكان الإعلامي أسامة منير، قال إنه بدأ فى المجال الفنى بـ الأغاني، موضحًا أنه ترك وظيفة مهمة فى سن صغيرة من أجل الموسيقى والغناء.


وأضاف " أسامة منير " خلال لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة": " أنا طول عمري بغني.. وبحب الغناء".


وأشار إلى أنه كان يعمل نائب مدير مركز البحوث الأمريكى بمصر، وكان مدرسا فى الجامعة، وترك كل شيء من أجل احتراف الموسيقي".


وأوضح أن تعلم الغناء الشرقى، وأصبح عضوا فى نقابة مهنة الموسيقية، وكشف أن أول أغنية له كانت " بحبك متقوليش بعدين" لـ الفنان راغب علامة.

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور
أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور
أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار المزيكا.. محمد منير يطرح أغنية أبطال رجالة بمناسبة عيد الشرطة.. محمد رمضان يتصدر التريند بكليب "مصباح علاء الدين"

أسامة منير فى ضيافة عمرو الليثى واحتفالية بعيد الحب على "الحياة".. الجمعة المقبل

كانت أحلى أيام عمري.. أسامة منير يكشف عن بدايته وأسرار لأول مرة|شاهد

أسامة منير يحتفل بكليب "انا" وعيد ميلاده مع فريق العمل

أسامة منير بعد إطلاق أغنية أنا: عملي في الإذاعة كان صدفة

أسامة منير يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه بـ كورونا

ترشيحاتنا

بعد واقعة "قباء"| المترو ينتفض ضد المتحرشين.. محللون: تركيب كاميرات بعربات السيدات يحارب الجريمة

عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

الصحة العالمية تعلن موقفها من لقاح استرازينيكا لعلاج كورونا في هذا الموعد

احتفال بـ الهَرش.. لاعبو بيراميدز يسخرون من فريق نامونجو التنزاني

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن أزمة لقاح أسترازينيكا

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة