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تعليم

ننشر ضوابط الدراسة والتقييم لطلاب صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط الدراسة والتقييم لطلاب صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية بنظام الثلاث والخمس سنوات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم تدريس مناهج الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية المعدلة من التوجيه العام المركزي ويتم ذلك بترحيل الموضوعات التي كان من المقرر تدريسها حسب الخريطة الزمنية في شهر فبراير إلى مارس ، وترحيل مناهج مارس إلى شهر أبريل ، وترحيل مناهج ابريل إلى شهر مايو.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم احتساب أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني لجميع المواد وفقا للضوابط المعتمدة لكل مادة لكل شهر، ثم تصبح نفس درجة الضوابط المعتمدة، ويتم عمل 3 اختبارات شهرية أثناء اليوم الدراسي في شهور مارس وأبريل ومايو بديلا لامتحان الفصل الدراسي الثاني بإشراف هيئة التوجيه الفني للتخصص، وتكون درجة الاختبار الشهري حسب درجة كل مادة للفصل الدراسي الثاني في الضوابط المعتمدة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه يتم تجميع نتائج الاختبارات الشهرية الثلاث وعمل متوسط لها على ان تحفظ المدرسة بأوراق الاجابة للاختبارات الشهرية بكنترول المدرسة بعد التصحيح والرصد شهريا ويكون في شيت خاص بالفصل الدراسي الثاني يسجل فيه ( اسم الطالب درجاته في اختبارات مارس وابريل ومايو والمجموع ومتوسط الدرجات)

وقالت وزارة التربية والتعليم : يشترط لنجاح الطالب في الفصل  الدراسي الثاني الحصول على ربع متوسط الدردات للاحتبارات لكل مادة ، ويتم احتساب المجموع الكلي لطلاب صفوف النقل طبقا لما حصل عليه الطالب من درجات في كل مادة للفصلين الدراسيين مضاف إليهما درجات اعمال السنة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه بالنسبة للضوابط الخاصة بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات ، فيتم تقييم المخرجات وفقا للتوزيع الزمني للوحدات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني. 
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